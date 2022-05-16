Лукашенко назвал способ избежать «адских» санкций Запада

«Адских» санкций Запада можно было бы избежать, если бы страны ОДКБ выступили против них единым фронтом. Об этом 16 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Уверен, что, если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских, как они говорят, санкций», — отметил он в ходе юбилейного саммита ОДКБ.

Глава государства также указал на то, «как монолитно голосует и действует Европейский союз, насколько у них сильна внутриблоковая дисциплина».

«Вот тут с них нам нужно брать пример. Поодиночке нас просто раздавят и разорвут», — подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, он предложил ОДКБ надо пойти по пути Китая в информационной борьбе против Запада.

«Против нас сейчас развернута гибридная война, основной составляющей частью которой является информационная война. Для того чтобы этому противостоять, следует по максимуму использовать потенциал соглашения ОДКБ 2017 года о сотрудничестве в области информационной безопасности. Надо подумать серьезно и, может быть, пойти по пути Китая в информационной борьбе, особенно в интернете», — добавил Лукашенко.

Ранее, 11 марта, замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин сообщил «Известиям», что санкции Запада, введенные против России на волне украинских событий, ударили и по российским союзникам по Евразийскому экономическому пространству. Однако, по его словам, вместе страны — члены союза вполне способны купировать негативные последствия рестрикций.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ и Белоруссии в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года. В состав организации входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.

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