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Лукашенко рассказал об «отрезвляющем эффекте» от ОДКБ для Запада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 мая заявил, что военное взаимодействие Минска и Москвы в рамках Союзного государства, членство республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оказывают «отрезвляющий эффект» на Запад.

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«Наше военное взаимодействие в рамках Союзного государства Беларуси и России, членство Беларуси в ОДКБ являются теми стабилизаторами, оказывающими определенный отрезвляющий эффект на горячие головы по ту сторону границу (на западные страны. — Ред.). Если бы этого не было, боюсь, что горячая война была бы уже и на территории Беларуси», — сказал он, выступая на саммите ОДКБ в Москве.

Политик также отметил, что западные страны, в том числе США, хотят максимально продлить конфликт на Украине.

«Для этого Украину и продолжают накачивать оружием. Цели понятны — максимально ослабить Россию, утопив ее, как они говорят, в этой войне. А можно сделать так, чтобы полыхнуло пошире, и это мы тоже наблюдаем», — заявил Лукашенко.

Вместе с тем белорусский лидер подчеркнул, что его страна ощущает недружественные действия со стороны Украины последние два года.

«Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом… фашизмом и русофобией, оружием. После выборов (президента. — Ред.) в Беларуси в августе 2020 года в отношении взаимодействия с нами Украина полностью легла под Запад. На протяжении последних двух лет мы постоянно ощущаем на себе недружественные акции со стороны нашей южной соседки», — сказал Лукашенко.

Накануне министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что ОДКБ в ближайшие годы будет расширяться. Он считает, что через несколько лет в состав организации будут входить десятки государств, которые ценят мир и стабильность.

До этого, 13 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что страны Запада пытаются нанести ущерб союзническим отношениям в рамках ОДКБ и Евразийского экономического союза. По его словам, Россия и партнеры по ОДКБ выступают против односторонних действий Запада, направленных на развал торговых и логистических связей.

ОДКБ — военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности, который был подписан 15 мая 1992 года. В ее состав входят Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Армения, Белоруссия, Россия.

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