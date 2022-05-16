Росмолодежь откроет мультимедийный проект на ПМЭФ-2022

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках работы своего стенда запустит на Петербургском международном экономическом форуме – 2022 мультимедийный проект, который позволит тысячам молодых российских предпринимателей презентовать свои стартапы и наработки участникам деловой и выставочной программы ПМЭФ. Для будущих участников проекта это станет возможностью рассказать о своем бизнесе инвесторам, ведущим бизнесменам, руководителям регионов, министрам, представителям СМИ и получить в дальнейшем необходимую поддержку для развития и масштабирования проекта.

Трансляция лучших кейсов в формате оpen call на стенде Росмолодежи начнется с первого дня ПМЭФ-2022. Это уникальный шанс для тысяч молодых предпринимателей России презентовать свой бизнес для широкой аудитории. К примеру, в прошлом году за четыре дня работы ПМЭФ посетили свыше 13,5 тыс. участников из 141 страны, в том числе представители более 1 тыс. СМИ из 46 стран.

По мнению руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксении Разуваевой, «оpen call Росмолодежи — это отличный инструмент заявить о себе и показать свой проект. Тем более в любом проекте ведомства мы руководствуемся принципом соавторства и широкого вовлечения непосредственно целевой аудитории. Сейчас за счет освободившихся ниш на рынке можно выйти совсем на другой уровень бизнес-сообщества. В экосистеме молодежного предпринимательства России есть тысячи успешных действующих кейсов, и это шанс для них обрести партнеров среди гостей международного форума получить инвестиции или же сделать рекламу своему товару или услуге».

Для того, чтобы стать участником мультимедийного проекта необходимо заполнить анкету по ссылке spief2022.myrosmol.ru. После модерации визитка предпринимателя автоматически попадет в лонг-лист оpen call. К каждой оформленной заявке будет сформирован QR-код, по которому можно будет перейти на страницу или визитку молодого бизнесмена.

В рамках архитектуры программы Росмолодежи запланированы десятки мероприятий, среди которых: нетворкинг, менторская гостиная, панельные дискуссии, лекции и открытые диалоги с участием молодых людей, представителей власти, лидеров бизнес-сферы и экспертов из иностранных государств.

18 июня в последний день форума традиционно состоится Международный молодежный экономический форум, где будут рассмотрены трансформации малого и среднего бизнеса, института наставничества и практик развития молодежного предпринимательства. Здесь молодые люди обсудят ключевые экономические и социальные вопросы с лучшими экспертами, как российскими, так и зарубежными, познакомятся с единомышленниками и потенциальными партнёрами, обменяются опытом и контактами, приобретут новые знания и навыки.

В рамках ММЭФ команда трека Росмолодёжь. Бизнес презентует возможности членов Клуба молодых предпринимателей, который был создан как один из направлений Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства. Уже сегодня к программе подключено 37 пилотных регионов России.

По словам Ксении Разуваевой, «Нынешняя ситуация способствует толчку к развитию и новым возможностям для самореализации». «Молодёжи необходимо помочь определить траекторию для расширения и укрепления её точек роста в обществе. Молодежное предпринимательство — один из путей формирования личностного становления. Площадка Международного молодежного экономического форума позволит наладить коммуникацию напрямую, получить запросы и начать над ними работать», — отметила лидер ведомства.

Согласно программе ММЭФ, также запланированы мастер-классы от «Росмолодежь.Бизнес» по инновационным решениям в работе молодых предпринимателей и HR. Кроме того, будут проведены стратегические сессии с ведущими компаниями страны. Обязательным пунктом на повестке стоят и вопросы экологии.

«Знания, опыт и практика, которыми молодые люди не только поделятся, но и приобретут, будут использованы по максимуму в повседневных и профессиональных вопросах. А новые связи, знакомства и контакты станут искрой полезного и эффективного взаимодействия с единомышленниками, наставниками и такими же профессионалами. Активность и инициативность — это двигатель, который, как и любой другой, нуждается в качественном топливе», — подчеркнул председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Соорганизаторами Международного молодёжного экономического форума выступают Фонд «Росконгресс» и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и трек «Росмолодежь.Бизнес».