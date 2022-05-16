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Эксперт объяснил решение McDonald's уйти с рынка России

Эксперт Самойленко назвал осознанным уход McDonald's с российского рынка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, решив уйти с российского рынка и распродать бизнес в стране, отреагировала на то, что многие рестораны продолжают работать в РФ. Такое мнение в беседе с «Известиями» 16 мая выразил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

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«Причин ухода McDonald's из России несколько. Во-первых, это очевидное политическое решение — на иностранный бизнес за рубежом оказывается сильное давление как со стороны властей, так и со стороны общественности. Во-вторых, таким образом компания отреагировала на тот факт, что многие рестораны в РФ, несмотря на прежние заявления руководства головного офиса McDonald's, продолжают работать», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».

Так, продолжают работать в РФ в основном франчайзи — то есть рестораны, владельцами которых являются отечественные сети. Однако по внутренним документам McDonald's франчайзи обязаны полностью соблюдать политику компании, в том числе в плане репутации.

«Потому компания и «забирает» логотип, название и так далее — чтобы российские франчайзи не продолжали пользоваться интеллектуальной собственностью McDonald's, когда он уйдет из РФ. И кроме того, сейчас компания смогла компенсировать свои убытки от закрытия ресторанов в России — увеличились продажи в Европе. А часть затрат ($100 млн на продукты питания) McDonald's просто списал. То есть компания подытожила свои производственные результаты в России и приняла окончательное решение об уходе вполне осознанно», — указал Самойленко.

По его словам, для нового владельца главное — сохранить поток клиентов, который раньше обеспечивал McDonald's. Для этого должен быть сохранен определенный ассортимент и стандарты обслуживания (вкусно, быстро, недорого).

«Если у новых владельцев точек это получится, то их бизнес будет вполне успешным, несмотря на смену вывески. Тем более, что и поставщиков менять не придется (90% — российские производители)», — отметил специалист.

При этом он указал на юридический нюанс в теме ухода компании из России, который связан с невозможностью использовать бренд, готовую рецептуру в приготовлении блюд, а также имеющие авторство стандарты обслуживания.

«Например, если во внутренних документах обозначено, что кассир может кричать «Свободная касса» только в ресторанах сети (и это запатентовано), то в РФ другие рестораны такой подход использовать не могут. Что, возможно, даже к лучшему», — считает Самойленко.

То же самое касается различных вариантов написания названия нового ресторана и других изображений. Как подчеркнул эксперт, похожесть на McDonald's, случайная или намеренная, может стать поводом для судебных разбирательств в области авторского права.

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Об уходе McDonald's с российского рынка стало известно ранее 16 мая. Как подчеркнул исполнительный директор компании Крис Кемпчински, руководство больше не может игнорировать кризис, обострившийся из-за спецоперации РФ по защите Донбасса. McDonald's планирует продать свой бизнес местному покупателю, это «деархивирует» рестораны, что приведет к тому, что больше нельзя будет использовать имя, логотип или брендинг компании.

McDonald's объявила, что приостановит работу в России 14 марта. Решение в сети объяснили возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».

В мае знакомые с ситуацией источники рассказали «Известиям», что компания может возобновить работу в России под другим брендом. До марта 2022 года сеть развивала в РФ около 800 заведений.

Иностранные компании приостанавливают сотрудничество с РФ на фоне санкций стран Запада, которые были введены после начала российской спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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