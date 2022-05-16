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В ГД оценили договоренность ряда стран АТЭС об обмене данными в обход РФ и КНР

Депутат Белик: решение США и нескольких стран по обмену данными в обход РФ — это не позиция всех членов АТЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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«Междусобойное» решение США и еще нескольких стран создать закрытую систему обмена информацией в обход России и Китая — это не позиция всех членов форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом в понедельник, 16 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«США тяжело переживают перспективу утраты однополярного мира, поэтому, действуя в лучших заговорщицких традициях, выступают с подобными инициативами против России и Китая, втягивая в очередные авантюры и другие страны. Теперь США добрались до форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества», — подчеркнул он.

При этом депутат напомнил, что РФ играет немаловажную роль в деятельности АТЭС, куда на данный момент входит 19 стран. И Россия, и Китай — ведущие азиатские игроки, указал политик.

«Поэтому такое «междусобойное» решение США и еще нескольких стран — это не позиция всех членов АТЭС, для которых подобное положение дел не является выгодным», — заключил Белик.

Ранее в этот день издание Nikkei сообщило о том, что США, Япония, Канада, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур договорились о формировании закрытой системы обмена информацией в качестве альтернативы соответствующим структурам АТЭС в обход России и Китая.

Указывалось, что государства, которые согласились поддержать инициативу, будут обмениваться информацией для развития взаимовыгодных контактов, включая расширение сетей электронной торговли и внедрение совместно разработанных региональных структур контроля за беспилотным движением транспорта. При этом они смогут действовать независимо от других международных объединений.

20 апреля директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что страны Запада ищут «зазоры» в отношениях России и Китая, чтобы пошатнуть их стратегическое партнерство.

30 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отметил, что Запад ведет против России гибридную войну. По его словам, в настоящее время Россия и Китай вместе «ищут ответы на эти экстраординарные вызовы».

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».

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