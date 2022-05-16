Ходаковский заявил о желании вышедших из «Азовстали» военных ВСУ начать переговоры

Вышедшие с территории заблокированного российскими военными комбината «Азовсталь» боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) инициировали переговоры. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил основатель батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский.

«Сейчас идет оживленный этап переговоров», — сообщил Ходаковский в эфире телеканала «Россия 1».

По словам представителя ДНР, несколько военных региона отправились обратно к «Азовстали» вместе с бойцами ВСУ, которые выходили с белыми флагами из тоннеля. В настоящий момент переговорный процесс продолжается.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение главы государства Владимира Путина отменить штурм «Азовстали» и разрешение выйти сложившим оружие бойцам действием, необходимым по гуманитарным соображениям.

Ходаковский указал на то, что предложение президента постепенно принимают. Об этом говорит выход ряда сдавшихся в плен украинских военных из «Азовстали» с белым флагом.

Данные от 12 мая свидетельствуют о том, что в Мариуполе было около 600 тяжело раненных военных ВСУ, заблокированных на заводе «Азовсталь». По словам командира украинской националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) Святослава Паламара, их число растет, а Киев не принимает мер по деблокации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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