Призвавшая снести памятник воинам глава МВД Латвии объявила об отставке

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева решила уйти в отставку. Об этом она сообщила 16 мая на пресс-конференции.

Голубева рассказала, что узнала о том, что премьер-министр Кришьянис Кариньш поддался давлению Национального блока и решил не поддерживать ее, не дожидаясь аналитического отчета служб по поводу ситуации с акцией у памятника советским воинам в парке Победы в Риге.

«В этих обстоятельствах, чтобы не ставить под угрозу безопасность государства нестабильностью правительства, я приняла решение вернуться в сейм», — сказала она.

Голубева также сообщила, что партия «За развитие/За!» продолжит сотрудничество с правительством Кариньша. В настоящее время политики ведут переговоры о дальнейшей работе коалиции.

«Сейчас не время мстить за несправедливое решение», — подчеркнула она.

Ранее, 12 мая, портал LSM.Iv сообщил, что Нацблок под угрозой выхода из коалиции потребовал от Кариньша отставки Голубевой из-за допущения скопления людей у памятника советским винам в парке Победы в Риге 9 и 10 мая.

8 мая сообщалось, что парк Победы в Риге по всему периметру обнесли полицейским металлическим забором желтого цвета с флагами Латвии и Украины. Полиция отметила, что запрета на возложение цветов к мемориалу нет, но призвала воздержаться. 9 мая жители Риги пришли к монументу почтить память советских солдат и возложить цветы. Однако уже на следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение латвийцев. Сотни граждан снова принесли цветы к монументу.

11 мая сотрудники полиции полностью перекрыли доступ к памятнику — теперь к монументу нельзя возложить цветы даже в индивидуальном порядке.

Позднее, 12 мая, сообщалось, что в Латвии завели три уголовных и 20 административных дел в связи с событиями у памятника советским воинам в парке Победы в Риге. В частности, одно из дел заведено против молодого человека, который шел к памятнику с российским флагом. По данным агентства, девять административных дел связаны с нарушением установленного порядка организации и проведения собраний, шествий и пикетов.

13 мая Рижская дума на заседании проголосовала за снос памятника Освободителям. После этого Москва заявила о готовности забрать монумент.

В 2021 году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. А 31 марта сейм большинством голосов утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, этими поправками запрещено проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии.