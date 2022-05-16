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Юрист рассказал о рисках при переводе Renault в госсобственность РФ

Юрист Кац рассказал о рисках при переводе Renault в госсобственность РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Основной риск при переходе в собственность государства российских активов французской автомобилестроительной корпорации Renault состоит в отсутствии действительного согласия компании на такую сделку. Об этом рассказал «Известиям» юрист адвокатского бюро Forward Legal Ростислав Кац в понедельник, 16 мая.

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В этом случае французская сторона может обратиться в международный инвестиционный арбитраж с иском к РФ о взыскании компенсации в связи с нарушением статьи 4(3) соглашения «…О взаимной защите капиталовложений» 1989 года между Францией и Россией (СССР), то есть в связи с экспроприацией инвестиций. Перспективы такого спора зависят от условий сделок и сопутствующих их заключению обстоятельств, отметил он.

Ранее в этот же день Минпромторг заявил, что российские активы Renault перейдут в государственную собственность. Производство «Рено Россия» перейдет под непосредственный контроль властей Москвы. Это позволит предприятию продолжить работу в условиях санкций и сохранить рабочие места.

В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA, АвтоВАЗ будет осуществлять обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Как отмечает Кац, национализация должна осуществляться в соответствии с федеральным законом, который пока так и не принят. Однако, поскольку миноритарных акционеров в бывших компаниях Renault нет (отсутствуют частные лица, независимые от государства), а вторым участником в капитале АвтоВАЗа является госпорпорация «Ростех» (32%), регулятор дал согласие на сделку. Маловероятно, что возникнут какие-то внутрироссийские споры по этому поводу, полагает юрист.

По его словам, участники сделки представляют ее в качестве добровольного способа урегулирования текущих рисков обеих сторон, связанных с санкциями. Так, Российская Федерация и правительство Москвы получают возможность сохранить рабочие места и функционирующие производства. Renault избавляется от политического давления на Западе, но сохраняет для себя возможность вернуть контроль над активами на территории России в среднесрочном периоде, считает специалист.

«Учитывая добровольный характер, сделка в отношении активов Renault на первый взгляд не является национализацией. Вместе с тем мэр Москвы пишет на своем сайте, что «принял решение забрать завод», что косвенно свидетельствует об обратном. В этом контексте вспоминается, что национализация как передача имущества частного лица в собственность государства предполагается возмездной. Вряд ли стоимость активов завода равна одному рублю, как указано в некоторых новостных анонсах, тем более что изначально Renault заявляла о планах именно продать бизнес китайским или иным автопроизводителям», — сказал Кац.

По данным «Известий», Renault сообщала 23 марта, что стоимость активов компании в России составляет €2,195 млрд.

В конце февраля на заводе ввели режим простоя из-за перебоев с поставками комплектующих, 21 марта предприятие возобновило производство в обычном режиме, однако уже 23 марта объявило о приостановке деятельности в России.

Автомобильное производство «Москвич» существовало с 1930 по 2010 год. В 2010-м ОАО «Москвич» было ликвидировано из-за банкротства.

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