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Хабенский попросил зрителей помочь создать новый репертуар МХТ имени Чехова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Народный артист России, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский предложил зрителям поучаствовать в формировании репертуара театра. Видеозапись с обращением артиста 16 мая опубликовали в Telegram-канале театра.

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Кроме того, Хабенский объявил о поиске новых драматургов и режиссеров. Демократичный подход к созданию афиши Художественного театра он обозначил в рамках нового проекта «АРТХАБ».

При этом на видео артист на яйцах объяснил, как будет работать схема поиска талантов. Держа в руках лоток с тремя десятками яиц и одним лимоном, народный артист сообщил, что проект направлен на поиск новой, современной драматургии и новых режиссеров для театра.

«Проект рассчитан на два сезона. Мы будем представлять вам новые идеи блоками по пять будущих спектаклей, по пять презентаций, по пять эскизов спектаклей. Потом идет защита режиссера, так называемый питчинг: ваши вопросы — его ответы. Затем вы голосуете за понравившийся вам спектакль», — пояснил Хабенский.

По его словам, в результате зрительского голосования, мнения экспертного жюри через два месяца из пяти показов только один превратится в реальную премьеру на сцене МХТ имени Чехова.

«И так блоками по пять эскизов зрители и худрук будут формировать новую афишу Художественного театра. У театралов появился реальный шанс принять судьбоносное решение и стать причастным к созданию нового репертуара для прославленной сцены», — добавил артист.

В прошлом году Константин Хабенский стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, в труппе театра он состоял с 2003 года. 24 ноября он провел первый сбор труппы театра в роли художественного руководителя. Худрук отмечал, что уже планирует театральный сезон – 2023/24, планы требуют больших финансовых затрат.

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