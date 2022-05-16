Прямой эфир

Боксер Шульский ответил пообещавшему его «порвать» Хлебникову

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боксер Павел Шульский назвал смешным обещание бойца ММА Брюса Хлебникова «порвать» его как справочник. Он напомнил Хлебникову, что в боксе всё действует по-другому.

«Это очень смешно! Ты мог бы у меня выиграть, кто больше порвет тетрадок и блокнотов, страниц. Но в боксе действует всё по-другому. Есть правая рука, левая рука, и они жестко бьют в голову», — ответил он.

«Сегодня условия такие, что выигрывать надо или явно, или досрочно»
Российский боец Вадим Немков — о поединке за миллион, поражении Петра Яна и политических моментах в ММА

Как раннее сообщалось, 16 мая Хлебников в преддверии боев в Омске голыми руками порвал справочник и пообещал также «порвать» Шульского.

Боец ММА Хлебников установил свыше трех десятков мировых рекордов. В юные годы он мог зубами тащить машину, двигать самолеты.

Шульский с детства выходит на ринг. Он является мастером спорта по боксу.

Бой между ними состоится 27 мая в Омске в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

В этот же день проведут бои черногорец Дилан Прашович и россиянин Алексей Папин. Как напомнил российский боксер Григорий Дрозд, Папин возвращается на ринг после перерыва, и все надеются, что он залечил ранее полученные травмы. Также Дрозд выразил мнение, что Прашович «крепкий» и является отличным соперником для россиянина.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022