Боксер Шульский ответил пообещавшему его «порвать» Хлебникову

Боксер Павел Шульский назвал смешным обещание бойца ММА Брюса Хлебникова «порвать» его как справочник. Он напомнил Хлебникову, что в боксе всё действует по-другому.

«Это очень смешно! Ты мог бы у меня выиграть, кто больше порвет тетрадок и блокнотов, страниц. Но в боксе действует всё по-другому. Есть правая рука, левая рука, и они жестко бьют в голову», — ответил он.

Как раннее сообщалось, 16 мая Хлебников в преддверии боев в Омске голыми руками порвал справочник и пообещал также «порвать» Шульского.

Боец ММА Хлебников установил свыше трех десятков мировых рекордов. В юные годы он мог зубами тащить машину, двигать самолеты.

Шульский с детства выходит на ринг. Он является мастером спорта по боксу.

Бой между ними состоится 27 мая в Омске в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

В этот же день проведут бои черногорец Дилан Прашович и россиянин Алексей Папин. Как напомнил российский боксер Григорий Дрозд, Папин возвращается на ринг после перерыва, и все надеются, что он залечил ранее полученные травмы. Также Дрозд выразил мнение, что Прашович «крепкий» и является отличным соперником для россиянина.