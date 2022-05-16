Власти посоветовали страдающим от высоких цен британцам больше работать

Если британцы испытывают сложности из-за повышения стоимости жизни, им следует перейти на более высокооплачиваемую службу или больше работать. Об этом 16 мая заявила в эфире Sky News парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин.

«В долгосрочной перспективе нам нужен план роста экономики и обеспечения того, чтобы люди могли лучше защитить себя, будь то за счет увеличения рабочего времени или перехода на более высокооплачиваемую работу. И это долгосрочные действия, но это то, на чем мы сосредоточены как правительство», — сказала она, отметив, что «это не сработает для людей, которые уже работают на трех работах».

11 мая Sky News сообщил, что в Великобритании продолжают расти цены на энергоносители и топливо, что отражается и на стоимости продуктов питания. В итоге в стране назрел кризис стоимости жизни. По прогнозам экспертов, в ближайшее время ситуация только ухудшится. К концу года инфляция может превысить 10%, поэтому британцев призвали еще к большей экономии.

26 апреля журналисты британской газеты The Times сообщили, что «эпоха низких цен» в европейском регионе подошла к завершению.

Накануне результат опроса издания Daily Mirror показал, что более половины британцев в ближайшее время не смогут оплатить счета, более 5 млн жителей страны уже вынуждены выбирать между отоплением и едой.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, ранее в апреле сообщалось, что по причине роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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