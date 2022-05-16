Трофи-рейд «Шаховский рубеж» собрал под Орлом более 60 экипажей

В Орловской области в Кромском районе прошел фестиваль внедорожного спорта трофи-рейд «Шаховский рубеж – 2022». Соревнования проводились у села Шахово 14 мая. В них принимало участие более 60 экипажей.

За гонкой наблюдало около 2 тыс. зрителей. Для них оборудовали четыре смотровые зоны и полевую кухню.

Перед любителями внедорожников и автоспорта выступил губернатор Андрей Клычков. Он поздравил их с открытием сезона и напомнил, что «Шаховский рубеж» в последние два года не проводился, а потому, предположил Клычков, фанаты этого вида спорта наверняка соскучились по соревнованиям, пишет InfoOrel.ru.

В этом году рейд посвящен 77-й годовщине Великой Отечественной войны. Это соревнования по преодолению пересеченной местности внедорожными автомобилями на скорость. В них участвуют не только легковые внедорожники, но и грузовые машины и тракторы.