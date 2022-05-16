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Российский магазин мобильных приложений NashStore стал доступен для скачивания

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Для пользователей платформы Android в понедельник, 16 мая, запущен российский магазин приложений NashStore. Он уже включает в себя свыше тысячи программ. Информация об этом появилась в Telegram-канале магазина.

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«Магазин приложений NashStore будет доступен для скачивания 16 мая в 12:30», — сказано в сообщении.

Отмечается, что магазин приложений доступен для скачивания с официального сайта nashstore.ru.

Сообщается, что в маркетплейс на сегодняшний день добавлено свыше тысячи приложений, в том числе «Столото», «Банки.ру», «Альфа-банк», «РН-Карт» (топливная карта «Роснефть»), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «ПСБ-Бизнес», «Сбер-Маркет», «Совкомбанк», «Сетелем Банк», Gloria Jeans и другие.

Кроме того, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин объявил начале с 16 мая регистрации на платформе иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки».

«Несмотря на санкции, многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок. Мы не ждем от Google поддержки, однако мировая тенденция регулирования технологических олигополий дает нам дополнительные возможности конкурировать не только на территории ЕАЭС, но и во всем мире», — сказал разработчик маркетплейса АНО «Цифровые платформы».

Позже в этот день в магазине приложений заявили о сильнейшей DDOS-атаке перед запуском NashStore.

«Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDOS-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина могут работать нестабильно. Наши специалисты делают все возможное, чтобы справится с этой проблемой» , — говорится в Telegram-канале.

Магазин создала автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровые платформы» в качестве альтернативы сервису Google Play. О том, что в России запустят отечественный магазин приложений NashStore для Android, в марте рассказал директор по проектам АНО Владимир Зыков.

По его словам, россияне уже не могут в полной мере пользоваться Google Play, чтобы купить и оплатить приложения. Разработчики также лишились источника заработка. В этой связи и было принято решение создать российский магазин приложений.

10 марта компания Google объявила, что на фоне санкций в России ограничили работу магазина приложений Google Play. Кроме того, из магазина, так же как и из AppStore, в связи с рестрикциями стали удалять некоторые приложения, в том числе российских банков.

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