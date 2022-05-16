Жителей Хабаровского края будут штрафовать за купание в неположенном месте

Административные комиссии смогут привлекать жителей Хабаровского края к ответственности за купание в неположенном месте. Сумма штрафа составляет 500–1000 рублей.

Административная ответственность за нарушение была установлена законодательной думой Хабаровского края осенью 2021 года. Меру наказания ввели в связи с увеличением количества несчастных случаев на воде, пишет Transsibinfo.com. Штраф будет распространяться на плавание в зонах, где установлены знаки «Купание запрещено».

Отмечается, что в Комсомольске-на-Амуре нет ни одного места для разрешенного купания, при этом есть зоны отдыха у воды.

11 мая в Комсомольске-на-Амуре после падения в реку пропал подросток 2006 года рождения. Мальчик подошел к берегу водоема, чтобы помыть запачканную обувь.