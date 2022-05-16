Штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за града и грозы

МЧС объявило штормовое предупреждение на территории Крыма. В республике ожидаются сильные дожди, грозы и град.

Погодные условия изменятся в связи с прохождением холодного фронтального раздела. Осадки ожидаются 18 мая. Юго-западный с переходом на северо-западный ветер усилится до 15–20 м/с, пишет ИА «Крыминформ». Также синоптики прогнозируют очень сильные грозы.

Спасатели отмечают высокую вероятность аварий на объектах ЖКХ и энергетики. Также увеличивается риск ДТП и нарушения транспортного сообщения.

Пешеходам рекомендовано обходить стороной деревья, шаткие конструкции и дорожные знаки. Кроме того, опасно находиться на берегоукрепительных сооружениях, волнорезах и набережных.