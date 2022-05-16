В ДНР сообщили о начале переговоров с украинскими военными из «Азовстали»

Заблокированные на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные вышли на представителей Донецкой Народной Республики (ДНР) с инициативой о начале ведения переговоров. Об этом заявил основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский 16 мая.

Как сообщил Ходаковский, несколько человек покинули территорию комбината и заявили о желании вести переговоры. Это девять бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые представляют интересы большей части военных, всё еще находящихся на заводе.

«Сейчас идет оживленный этап переговоров», — заявил представитель ДНР каналу «Россия 1».

Несколько военных батальона «Восток», в том числе офицеров, вместе с украинскими переговорщиками, которые выходили «из тоннеля с белыми флагами», направились обратно к «Азовстали» и зашли в тот же тоннель.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выход украинских военных, заявил, что президент России Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» и позволил выйти военным, сложившим оружие, исходя из гуманитарных соображений.

До этого командир батальона «Восток» сил Донецкой Народной Республики, политический деятель и активист Александр Ходаковский сообщил о выходе сдавшихся в плен украинских военных из «Азовстали» с белым флагом.

По данным на 12 мая в Мариуполе находилось около 600 тяжело раненных националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь». По словам командира украинской националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) Святослава Паламара, их число растет, а Киев не принимает мер по деблокации. В связи с этим Паламар обратился «к международному сообществу с призывом немедленно вмешаться». В частности, боевики обратились к американскому предпринимателю Илону Маску

15 мая британская газета Daily Express со ссылкой на экс-военного королевства сообщила, что трое бывших британских военных наряду с военнослужащими ВСУ также находятся на территории завода «Азовсталь».

11 мая бойцами батальона «Восток» сил ДНР был обнаружен тоннель, по которому украинские радикальные группировки могли покидать «Азовсталь». В тот же день глава республики Денис Пушилин сообщил, что на территории завода не осталось гражданских, все они были эвакуированы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».