Новые деревья высадят после реконструкции улицы Крупской в Омске

Новые зеленые насаждения появятся в ходе реконструкции улицы Крупской в Омске. Из-за расширения проезжей части рабочим пришлось снести часть старых деревьев.

Во время реконструкции на магистрали обустроят тротуары, велодорожки, разделительную полосу, заездные карманы и освещение. Кроме того, улица будет расширена до четырех полос. Подрядчик «АРТ Ремстрой» снес несколько шаровидных ив. Возрастные деревья не подлежали пересадке, так как они бы не прижились на новом месте, пишет ИА «Омскрегион». Взамен планируется высадка 15 крупномерных деревьев ценных пород. Также рабочие обустроят клумбы и газоны.

Еще 195 рябин, ив, сосен, ясеней и тополей планируется пересадить и сохранить, отметили в мэрии.

Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость реконструкции составит 228 млн рублей.