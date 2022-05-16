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Ухудшение пожарной обстановки прогнозируют в Амурской области

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Синоптики предупреждают об усилении северо-западного ветра до 12–17 м/с в Амурской области. Такие условия могут способствовать ухудшению пожарной обстановки в регионе.

По данным Амурской авиабазы, 15 мая установился IV класс пожарной опасности в Серышевском, Октябрьском, Зейском районах, а также Булейском, Белогорском, Завитинском и Ромненском муниципальных округах. За сутки ликвидировано четыре возгорания сухой растительности, огонь распространился по площади около 11 га. Пожары произошли в Константиновском, Сковородинском и Архаринском районах, а также в городе Зея. Об этом пишет Амурская служба новостей.

В МЧС отмечают, что пожарная обстановка в регионе может ухудшиться в связи с усилением ветра. Представители ведомства совместно с другими надзорными органами провели 268 профилактических рейдов и составили десять протоколов о нарушениях мер пожарной безопасности.

Всего с начала пожароопасного периода выявлено свыше 1,2 тыс. нарушений, сумма штрафов превысила 3,4 млн рублей.

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