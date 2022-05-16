Глава МИД Словакии попросил о переходном периоде для нефтяного эмбарго

Словакия поддерживает принятие нового пакета санкций против РФ, в том числе и нефтяное эмбарго, но нуждается в трехлетнем переходном периоде для отказа от российской нефти. Об этом 16 мая в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД стран Евросоюза (ЕС) заявил руководитель словацкого МИДа Иван Корчок.

По его словам, позиция Словакии в отношении антироссийских санкций неизменна.

«Но мы нуждаемся в определенном переходном периоде для того, чтобы перестроить технологию обработки на иной, нежели российский, тип нефти. Кроме прочего это потребует значительных финансовых затрат», — констатировал глава словацкой дипломатии.

По его словам, страна просит партнеров по ЕС о трехлетнем переходном периоде к полному отказу от российской нефти.

Ранее в понедельник глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС стал «заложником» одной страны, блокирующей принятие шестого пакета антироссийских санкций из-за непринятия нефтяного эмбарго. Дипломат имел в виду Венгрию, блокирующую санкции из-за предложения об отказе от нефти.

В этот же день депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте отметил, комментируя данные, что страна откажется от импорта российской нефти до конца 2022 года, что из-за этой меры все станет дороже, так что антироссийские санкции на самом деле «бьют» не по РФ, а по малоимущим жителям ФРГ.

12 мая газета Politico сообщила, что в Евросоюзе рассматривают вариант отложить эмбарго на нефть из России из-за позиции Венгрии. Отделение запрета на нефть от остальной части пакета санкций «пошлет плохой сигнал», и по этой причине другие страны могут присоединиться к Венгрии и выступить против, говорилось в публикации.

11 мая издание Financial Times сообщило, что европейским государствам понадобится около €195 млрд для реализации проекта ускоренного энергетического перехода.

6 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, стране потребуются минимум пять лет, а также средства для перестройки на другой порядок и реорганизацию производств.

Страны Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. При этом инфляция и цены в странах ЕС и США уже бьют рекорды.

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