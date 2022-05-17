Валютный расклад

К началу 2022 года валовые международные валютные резервы оценивались МВФ в $12,937 трлн. За последние два года их объем увеличился на 11%, за это же время резервы в долларах приросли лишь на 5,3%, до $7,09 трлн. Очевидно, что скачок средних показателей шел явно не за счет американской валюты.

Доля доллара в международных резервах на начало года составила 58,8%, а если учитывать и нераспределенные резервы (unallocated reserves) — 54,8%. И это минимальное относительное значение запасов, номинированных в американской денежной единице, за последние 27 лет. Вес этой валюты в международных резервах снижается, а локальный пик ее значимости пришелся на 2001 год — 71,5%, в начале 70-х годов прошлого века было и вовсе под 85%. Дедолларизация налицо.

Запасы в евро четыре месяца назад составляли чуть менее $2,5 трлн. Сейчас, очевидно, уже меньше на фоне обвала валюты Еврозоны к доллару с начала 2022-го. Темп роста евро в резервах за два последних года — 12,4%, а вес единой европейской валюты в общем балансе — 20,6%.

Изменения доли той или иной денежной единицы связаны с тенденциями международной торговли, увеличением или снижением влияния национальных экономик во внешнеэкономической деятельности, траекторией курсов нацвалют на фоне монетарных циклов ЦБ. Немаловажным фактором последних лет становится геополитика, когда государства, подвергающиеся давлению извне, вынуждены снижать вес долларов и не наращивать евро в пользу валют дружественных государств, в первую очередь стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности в китайском юане.

Основной учет валовых международных резервов ведется в долларе США, евро, китайском юане, японской иене, английском фунте стерлингов, австралийском и канадском долларах, а также в швейцарском франке. Суммарный вес этих денежных единиц в резервах — 97%.

В конце 1990-х годов выбыла из обоймы резервных немецкая марка, ее вес тогда составлял 15–20%. В 1999 году пришел евро. Правда, с тех пор вес единой валюты ЕС увеличился лишь на пару процентов.

Сейчас сильные денежные единицы — те, чьи центробанки проявляют характер в борьбе с инфляцией. Это доллар США при поддержке жесткого монетарного курса ФРС и российский рубль, абсолютный рекордсмен 2022 года как по волатильности, так и по темпам укрепления на фоне вынужденных валютных барьеров. Слабые денежные единицы — иена, евро, фунт, так как центробанки соответствующих стран медлят с поднятием ставок. Особняком стоит Нацбанк Китая: в КНР идет замедление экономики, мешает развитию и долгосрочный локдаун на волне пандемии, а юань, ранее демонстрировавший завидную устойчивость, лишь за последние два месяца потерял 8% стоимости против «американца».

Сила доллара США поддерживается двумя факторами — сжатием ликвидности Федрезерва на фоне борьбы с ценовым давлением в экономике и защитным характером американской нацвалюты в ситуации неопределенности с рисковыми бумагами. И пока нет аргументов к слому ревальвационного тренда в индексе доллара (DXY), который 12 мая вновь обновил годовые максимумы, взлетев аж к 20-летним пикам под 105 пунктов.

Но сам вес долларовых активов в резервах глобальных центробанков может снижаться и дальше. У ряда стран есть опасения удержания национальных резервов в американской валюте из-за острой геополитики последнего времени, и они будут стремиться переводить расчеты в иные денежные знаки, а для этого и нужны, по сути, резервы.

Что касается России, то мы находимся в состоянии перманентного санкционного давления. Последние годы был выбран путь на замещение долларовых активов инструментами в иных валютах. Процесс этот небыстрый, и все запасы невозможно разместить в одной валюте, поскольку международная торговля шла по всему миру, да и принцип диверсификации никто не отменял. На фоне известных событий недружественная политика США, ЕС и других стран вылилась в заморозку отечественных резервов. Под рестрикциями стран Запада оказалось более 50% ЗВР России, то есть как раз та доля, что была в долларах, евро, фунтах.

Но ЦБ все же смог в последние годы сократить негативное влияние. По данным регулятора, с 2021 года доля доллара США в российских запасах уменьшилась с 21,2 до 10,9%, доля золота составляет 21,5%, вес китайского юаня вырос с 12,8 до 17,1%. Влияние евро при этом незначительно увеличилось — с 29,2 до 33,9%.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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