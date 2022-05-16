МИД заявил, что Россия не смирится с членством Швеции и Финляндии в НАТО

Москва не смирится с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 16 мая журналистам сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«В какой форме мы будем обеспечивать свою безопасность после изменения натовской конфигурации, вопрос отдельный. Это будет зависеть от того, что в практическом плане станет следствием ожидаемого присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому союзу. Никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться, у них быть не должно», — сказал он.

По его словам, ситуация радикально меняется, и для российской стороны очевидно, что безопасность Швеции и Финляндии так не укрепится. По мнению Рябкова, планы двух стран о вхождении в НАТО — ошибка «с далеко идущими последствиями». Он подчеркнул, что в результате общий уровень военной напряженности возрастет, а предсказуемости в этой сфере станет меньше.

Отвечая на вопрос «Известий» об анализе Россией последствий, он уточнил, что для начала Швеция и Финляндия должны пройти все этапы вступления в НАТО. После этого российская сторона рассмотрит последствия в практическом и материальном плане, и потом, возможно, на эту тему будет публичный выход.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва будет внимательно следить за последствиями вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ. Он отметил, что в Кремле не считают, что такое решение стран укрепит архитектуру безопасности на нашем континенте. Кроме того, по его словам, РФ фиксирует заявления Швеции, что, будучи в Североатлантическом альянсе, она не собирается размещать военные базы на своей территории.

12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

В тот же день Песков отметил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности. По его словам, российская сторона проведет анализ с целью выработки необходимых мер для обеспечения безопасности: есть действующее поручение президента и главнокомандующего Владимира Путина разработать перечень мер по укреплению западных флангов в связи с укреплением восточного фланга Североатлантического альянса.

Об официальном решении о вступлении в НАТО 15 мая сообщила правящая Социал-демократической партии Швеции. В этот же день официальное решение о вступлении в НАТО приняла Финляндия.

В начале апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок. 11 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» заявил, что вступление этих стран в НАТО не пойдет им на пользу.