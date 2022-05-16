Крупный склад тушили в Брянске более двух часов
Более двух часов пожарные не могли справиться с огнем на складе в Брянске. С возгоранием боролись четыре расчета на автоцистернах и с четырьмя пожарными ручными стволами.
Сообщение о случившемся на улице Союзной поступило на пульт дежурного в 04:17 понедельника, 16 мая. Приехав на место, спасатели увидели, что склад горит по всей площади.
В 04:47 возгорание удалось локализовать, а потушить — только к семи часам утра.
В результате пожара пострадавших нет. Его причины сейчас устанавливаются, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное МЧС.
6 мая сообщалось, что только за сутки в Брянской области ликвидировали 25 палов травы. К ответственности за нарушение правил пожарной безопасности привлекли трех человек.