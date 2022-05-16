Капитальный ремонт проведут в 26 объектах здравоохранения в Якутии

В 2022 году в Якутии планируют провести капитальный ремонт 26 больниц и поликлиник. Работы пройдут в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Ремонт запланирован в учреждениях 22 районов.

«По программе модернизации первичного звена в медицинских учреждениях проводятся капитальные ремонты, износ объектов происходит постоянно и требуется их обновления. Для населения должны создаваться комфортные условия. От того, в каких условиях они получат медицинскую помощь, зависит во многом и выздоровление», — цитирует министра здравоохранения республики Лену Афанасьеву ИА SakhaNews.

Максимальная стоимость проведения работ составит 300 млн рублей.

В Вилюйском районе продолжается строительство нового больничного комплекса. По последним данным, готовность одного из корпусов достигла 65%.