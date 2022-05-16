Запрет на посещение лесов начал действовать в Новосибирской области

В Новосибирской области на период с 16 по 25 мая установлены особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности. В эти дни в регионе запрещается посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора.

Об этом говорится в постановлении регионального правительства «Об установлении особого противопожарного режима на территории Новосибирской области».

По словам вице-губернатора Сергея Семки, которые приводит VN.ru, в регионе сложные условия, связанные с засушливой погодой и повышенными рисками возникновения ландшафтных пожаров. В связи с этим власти приняли решение установить особый противопожарный режим.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что за прошедшую неделю с 9 по 15 мая в Новосибирской области зарегистрировали 871 пожар. Большая часть — это горение травы и мусора.

16 мая режим чрезвычайной ситуации ввели власти в Турочакском районе Республики Алтай из-за природного пожара, который уже почти сутки тушат вблизи Телецкого озера у села Артыбаш. Угрозы населению и туристическим объектам на этой территории, по данным регионального управления МЧС РФ по Республике Алтай, нет.