Потепление до +26 градусов прогнозируют в Приморье

Синоптики прогнозируют потепление до +26 градусов на территории Приморского края. При этом в регионе ожидаются осадки и сильный ветер.

По данным «Примгидромета», в ночь на 17 мая температура воздуха опустится до +3…+8 градусов. На северо-востоке Приморья возможны заморозки до –3 градусов, пишет Vostokmedia. Скорость ветра ночью составит 6–11 м/с. В дневные часы в континентальной части региона температура повысится до +21…+26 градусов, в прибрежной зоне ожидается до +18 градусов. Скорость ветра вырастет до 19 м/с.

Синоптики ожидают непродолжительный дождь во Владивостоке. Температура воздуха в дневные часы составит +15…+17 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о непогоде в ряде регионов России. Дожди, грозы, град и ветер до 22 м/с ожидаются в Пензенской, Самарской, Саратовской областях и Татарстане.