Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком в Омске
Грузовой автомобиль столкнулся с маршруткой на территории Омска. Четверо взрослых и один ребенок получили травмы.
Авария произошла днем 15 мая на улице Заозерной. По данным ГИБДД, 48-летний водитель грузовика Volvo не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Газелью» под управлением 66-летнего мужчины. После удара маршрутка, в которой находились семь пассажиров, врезалась в «Ладу». Об этом пишет ИА «Город55».
Пять пассажиров «Газели» — женщины 26, 35, 40 и 69 лет, а также шестилетняя девочка — получили травмы. Они доставлены в больницу.
10 мая в Рязани легковой автомобиль врезался в маршрутку при выезде с второстепенной дороги. Водитель иномарки и четверо пассажиров получили травмы.