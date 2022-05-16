Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожили пять складов вооружения ВСУ и три пункта управления
Политика
Путин проводит встречу с президентом Таджикистана перед саммитом ОДКБ
Мир
Рябков назвал вероятное вступление Швеции и Финляндии в НАТО ошибкой
Мир
Пекин призвал страны G7 к миру вместо ввода незаконных санкций
Экономика
Заявка на транзит газа через Украину упала более чем на 25%
Общество
Минпросвещения рекомендовало очно провести последние звонки в школах
Мир
В конгрессе раскритиковали инициативу выделить Украине помощь на $40 млрд
Мир
В Японии зафиксировали рекордный за последние 40 лет рост оптовых цен
Мир
В ДНР сообщили о 10 сдавшихся украинских военных с «Азовстали»
Мир
Лукашенко прибыл в Москву на саммит ОДКБ
Мир
Российские ПВО сбили один Су-24 и два Су-25 ВСУ

Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком в Омске

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Грузовой автомобиль столкнулся с маршруткой на территории Омска. Четверо взрослых и один ребенок получили травмы.

Авария произошла днем 15 мая на улице Заозерной. По данным ГИБДД, 48-летний водитель грузовика Volvo не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Газелью» под управлением 66-летнего мужчины. После удара маршрутка, в которой находились семь пассажиров, врезалась в «Ладу». Об этом пишет ИА «Город55».

Пять пассажиров «Газели» — женщины 26, 35, 40 и 69 лет, а также шестилетняя девочка — получили травмы. Они доставлены в больницу.

10 мая в Рязани легковой автомобиль врезался в маршрутку при выезде с второстепенной дороги. Водитель иномарки и четверо пассажиров получили травмы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022