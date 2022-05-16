Силы ПВО России сбили украинский самолет Су-24 в районе острова Змеиный

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский бомбардировщик Су-24 над Черным морем. Об этом заявил в ходе брифинга в понедельник, 16 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе острова Змеиный сбит один украинский самолет Су-24», — сказал он.

Также в Николаевской области сбиты в воздухе два штурмовика Су-25.

Также над населенными пунктами Харьковской области и Херсонской области перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», отметил представитель Минобороны РФ.

Кроме того, ВКС России поразили за сутки пять складов ракетно-артиллерийского вооружения Украины и уничтожили до 360 националистов.

14 мая российские ПВО сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один над островом Змеиный.

По данным Министерства обороны РФ на 16 мая, всего с начала проведения спецоперации по защите Донбасса уничтожены, в частности, 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотников, 307 зенитных ракетных комплексов, 3108 танков.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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