Рыбак на снегоходе провалился под лед на озере в Заполярье

В Мурманской области спасатели оказали помощь рыбаку, провалившемуся под лед на снегоходе. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

ИА «Би-порт» со ссылкой на Северо-Западный РПСО сообщает, что рыбак оставил автомобиль на развилке Туманный — Териберка, а сам на снегоходе отправился на рыбалку на озеро Корозеро. По пути снегоход ушел под лед.

Мужчина не смог самостоятельно вытащить из воды транспортное средство, пешком добрался до рыбацкой избушки, а оттуда позвонил в единую диспетчерскую службу.

Спасатели на двух снегоходах отыскали рыбака на северном берегу озера, помогли извлечь из воды его снегоход, а потом доставили к автомобилю.

16 мая сообщалось, что три рыбака провалились под лед на озере Иван в Читинском районе Забайкалья, один из них утонул. Мужчины вышли на озеро утром, когда лед был еще прочный. Однако из-за дневных температур лед подтаял и превратился в кашу.