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В конгрессе раскритиковали инициативу выделить Украине помощь на $40 млрд

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Фото: Global Look Press/J. Scott Applewhite
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Конгрессвумен от американского штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин раскритиковала инициативу об отправке на Украину помощи на $40 млрд. Об этом 14 мая сообщила американская газета The Washington Post.

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«Знаете ли, я забочусь о нашей стране, Соединенных Штатах Америки, и о нашем народе. Вот и всё. <…> Детская смесь, люди не могут найти детскую смесь при таком дефиците. Однако наш конгресс собирается направить $40 млрд в какую-то другую страну», — заявила она.

Как отметили в издании, Грин выступила против 15 из 16 проектов, связанных с Украиной.

12 мая сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал в конгрессе законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму почти в $40 млрд, который ранее одобрила палата представителей конгресса США.

При этом политолог-американист Малек Дудаков объяснил, что голос Пола хоть и не дал принять законопроект, не повлияет на его финальное одобрение. По его словам, для этого понадобится лишь больше времени.

9 мая президент США Джо Байден призвал конгресс незамедлительно одобрить запрос на выделение $33 млрд на помощь Украине. По словам американского лидера, необходимо, чтобы американский законодательный орган в течение ближайших нескольких дней представил ему на подпись соответствующий законопроект.

В тот же день президент США подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. В нем говорится, что ускоренные механизмы поставок оружия будут созданы не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта. Инициатива была выдвинута группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (сенатор от штата Техас). При этом в Белом доме раскрыли информацию о том, что Байден исчерпал предоставленные ему финансы на военную помощь Украине.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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