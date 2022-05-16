Животные погибли во время паводка на ферме в Карелии
Поголовье птиц и олень погибли в деревне Вилга в Прионежском районе Карелии. Ферма, на которой находились животные, ушла под воду. Об этом сообщается в одном из местных пабликов. По словам владельцев фермы, животные погибли ночью.
ИА «Карелinform» уточняет, что в Прионежском районе из-за подтоплений 14 мая ввели режим ЧС. Река Шуя вышла из берегов. В результате затопленными оказались 20 домов в деревне Вилга.
13 мая единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила жителей города о скором повышении уровня воды в реке Лососинка. Ситуация связана с открытием затвора плотины. Уровень воды в реке заметно повысится.