СК РФ изучит сведения о предпринятой попытке провокации СБУ в СИЗО Херсона

Следователи СК РФ изучат сведения о предпринятой попытке провокации СБУ в херсонском СИЗО. Об этом ведомство сообщило 16 мая в Telegram.

«Согласно озвученным данным, Служба безопасности Украины организовала бунт в местном следственном изоляторе, предполагавший бегство заключенных и беспорядки в городе для дискредитации действующей военно-гражданской администрации в Херсоне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бунт удалось подавить при помощи военной полиции России.

Следственный комитет зафиксирует указанный факт, установит причастных и даст их действиям правовую оценку.

Днем ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о гибели одного человека в ходе беспорядков 14 мая, когда заключенные херсонского СИЗО подняли бунт и предприняли попытку бежать в город. По информации исполняющего обязанности начальника следственного изолятора Херсона Игоря Гурякова, в организации бунта в следственном изоляторе содействовала СБУ. Он рассказал, что неоднократно получал указания организовать бунт, предполагавший бегство заключенных для дестабилизации ситуации в городе, чему пытался противостоять. Гуряков призвал 15 мая сотрудников СИЗО вернуться к работе.

Херсонская область Украины полностью полностью перешла под контроль российских военных 15 марта.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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