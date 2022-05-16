Пятиэтажки в Калуге обновят при помощи деревянных фасадов

В Калуге пятиэтажные дома планируют обновить деревянными фасадами. Проект реновации задний в центре города разработали архитекторы Наталья Николаева и Игорь Соловьев.

В частности, авторы проекта предлагают обновить дома на улице Степана Разина рядом с КГУ имени Циолковского. Планируется сохранить основу домов, надстроить два этажа, первый ярус отдать под магазины и коворкинг, а подвалы приспособить под технические помещения и кладовки.

Также архитекторы утверждают, что за счет деревянных фасадов площадь квартир увеличится на 2 м. В надстройках предусматриваются двухуровневые квартиры.

Сейчас проект проходит обсуждение в администрации Калуги. Авторы идеи предлагают реализовать ее за счет механизма государственно-частного партнерства, пишет газета «Весть».