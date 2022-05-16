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СКР даст правовую оценку уничтожившим храм в ЛНР украинским националистам

СКР даст правовую оценку украинским националистам, разместившим огневые точки в храме в ЛНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Следователи дадут правовую оценку действиям украинских националистов, разместивших огневые точки в Никольском храме с вековой историей в Луганской Народной Республике, вследствие чего он был практически полностью уничтожен. Об этом 16 мая сообщили в СК РФ.

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«По данным журналистов, работающих в городе Попасной ЛНР, украинские силовики использовали храм в качестве наблюдательного пункта, а на колокольне, откуда просматривается большая часть города, располагались позиции снайперов и пулеметчиков. В результате их действий внутри храма практически все уничтожено», — рассказали в ведомстве.

В СКР добавили, что будут установлены все причастные к случившемуся.

Днем ранее корреспондент «Известий» показал кадры разбитого украинскими националистами 115-летнего Никольского храма в Попасной.

14 мая жительница Попасной Инна рассказала корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, как националисты расстреливали дома с мирными гражданами и удерживали их в подвалах, не выпуская из города. Так, по ее словам, они заходили в дома, проверяли телефоны и паспорта. В СКР сообщили, что установят обстоятельства и дадут правовую оценку по факту совершения преступлений украинских националистов в этом городе.

8 мая стало известно, что Попасная была полностью освобождена от украинских националистов.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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