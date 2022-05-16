Телеканал СТС и Skillbox представят сериал по сценарию нейросети

Телеканал СТС совместно с образовательной платформой Skillbox представит зрителям первый российский сериал, созданный по сценарию нейросети. Премьера инновационного ситкома «Сидоровы» состоится на платформе «VK Видео» уже этой осенью, сообщает 16 мая пресс-служба компании.

Сюжет строится вокруг типичной российской семьи, члены которой вдруг осознают, что являются персонажами сериала. Так, они замечают, что не покидают стены своей квартиры, периодически слышат закадровый смех и попадают в странные анекдотичные ситуации. Герои стремятся выбраться из вселенной ситкома.

«Мы решили подарить нашей аудитории новый зрительский опыт и лучше понять, как инновации могут помочь в решении творческих задач. Нейросеть показала особый подход к работе над сценарием: она не ограничена правилами, избавлена от штампов, поэтому каждый раз предлагает нестандартные решения. Мы рады, что с ее помощью хиты СТС трансформируются в нечто совершенно новое», — подчеркнул руководитель диджитал-направления СТС Роман Брызгалов.

За разработку нейросети A.I. TV Script Generator в рамках своего дипломного проекта отвечали студенты направления Data Scientist PRO образовательной платформы Skillbox Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий.

Нейросеть обучена на комедийных хитах телеканала — для этого в нее загрузили самые популярные работы, в том числе «Родком», «Воронины», «Дылды», «Восьмидесятые» и «Жена олигарха». В результате нейросеть научилась самостоятельно создавать основные структурные элементы киносценария: время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие компоненты. На финальной стадии полученный контент попадает к редактору, который может внести свои правки.

«В нейросеть были загружены 355 892 слова, 88 эпизодов, семь телешоу. Потребовалось 20 экспериментов с параметрами и способом подачи данных в модель, чтобы подойти к наилучшему качеству производимого сетью контента. Принимая на вход небольшое текстовое вступление, нейросеть может генерировать бесконечное количество отличных друг от друга сценариев за сотые доли секунды», — поясняет Ларькин.

Часть актеров на роли сериала выберут в рамках кастинга на платформе коротких роликов «VK Клипы», а в группе телеканала в социальной сети будут публиковаться новости проекта, бэкстейдж-видео и интервью участников. Пилотная серия выйдет эксклюзивно на платформе «VK Видео».

По словам директора по маркетингу и развитию новых инициатив «ВКонтакте» Александра Володина, компания стремится быть первопроходцем в применении передовых технологий. В частности, использует нейросети для улучшения качества видео, составления рекомендаций, а теперь и для создания уникального контента.

В апреле всем пользователям «VK Видео» стало доступно автоматическое улучшение качества видео — собственная нейросетевая технология NeuroHD сможет в два раза повышать разрешение и частоту кадров в роликах. С помощью нейросети можно повысить разрешение до 720р, частоту кадров до 60 FPS, убрать шумы и дрожание камеры. В будущем после оптимизации технологии появится и возможность улучшать ролики до разрешения Full HD. Технология является собственной разработкой VK Видео и не имеет аналогов у других крупных видеоресурсов.