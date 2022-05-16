Томские власти признали изношенность речного пассажирского транспорта

В Томской области износ речного пассажирского транспорта составляет порядка 60%. Число жителей, которые пользуются им, с 2018 года сократилось в 1,5 раза. Об этом говорится в материалах регионального департамента транспорта, дорожной деятельности и связи, которые опубликованы на сайте облдумы.

Томская судоходная компания прекратила доставку пассажиров на левый берег реки Томь в Томске, так как единственный теплоход, который подходил для этих целей, устарел, отмечает РИА «Томск». Власти пытались найти нового перевозчика, но предпринимателя, который готов организовать льготную доставку дачников по муниципальному контракту, не нашлось.

В департаменте отметили, что в данный момент речной пассажирский транспорт Томской области насчитывает 64 единицы в основном 1960–1980-х годов постройки. Ситуация с пассажирскими перевозками еще ухудшилась в условиях распространения коронавируса — падение пассажиропотока составило в среднем около 40%.

По программе «Развитие транспортной инфраструктуры» из регионального бюджета выделят 27,7 млн рублей. Из них 3 млн рублей пойдут на компенсацию затрат перевозчикам пассажиров на межмуниципальных маршрутах.

В середине апреля в черте Томска во время ледохода на реке Томь затонула баржа. Прокуратура в свою очередь организовала проверку соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта.