Взятый в плен военнослужащий украинской армии Александр рассказал, как натовские наемники издевались над солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на химическом заводе «Заря» в городе Рубежный. Видеокадры допроса обнародовали 16 мая в Народной милиции Луганской Народной Республики.

«За период пребывания в городе Рубежном на заводе «Заря» были польские и американские наемники. Они руководили оборонительной ситуацией в городе и самого завода. Польские командиры к нам относились не очень хорошо. Сами были на отдельном довольствии, а нам давали банку тушенки и полбулки хлеба на пять человек. Они требовали, чтобы мы обращались к ним «пан», — рассказал Александр.

По его словам, они приносили им свои грязные вещи и заставляли их стирать. Также они заставляли их мыть за ними грязную посуду. Сами наемники жили отдельно и пили «черную водку», вспоминает военнослужащий ВСУ.

«Наливают в стакан, она сразу чернеет. И развлекались они между собой, а нам приходилось ходить по дворам, по жилым домам местного населения, брать еду, потому что голодали, недоедали просто», — добавил Александр.

Также он рассказал, что, когда начались боевые действия, наемники просто исчезли, а самих украинских военнослужащих «закинули в окрестности леса», где их и взяли в плен.

Химзавод «Заря» был освобожден подразделениями ЛНР 13 мая. Сообщалось, что украинские войска, покидая предприятие, оставили часть своего оборудования. Завод был последним оплотом обороны украинских войск. Сам город перешел под контроль российских войск 20 апреля.

11 мая бывший украинский военнослужащий Даниил Ковалев рассказал военным следователям Следственного комитета России об издевательствах над ним в украинской армии. По его словам, практически все его сослуживцы были родом из западной части Украины. И они относились к нему очень плохо — большинство из них считали его «сепаратистом» за луганское происхождение и обращались к нему не по имени или званию, а как «кацап» или «москаль». Ковалев рассказал, что однажды его даже заперли в вольере для собак.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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