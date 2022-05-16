Собянин заявил о возобновлении производства автомобилей под брендом «Москвич»

Производство автомобилей под брендом «Москвич» возобновится. Машины будут собирать на базе бывшего завода Renault, перешедшего на баланс правительства Москвы. Об этом 16 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — уточнил он в своем блоге.

По словам мэра, основным технологическим партнером возрожденного автозавода станет КамАЗ. Предполагается, что на первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В дальнейшем планируется создавать электромобили.

Собянин отметил, что власти постараются сохранить большую часть коллектива, работающего на заводе.

Предприятие находится на Волгоградском проспекте, на нем около 100 лет назад началось производство машин под брендом Ford, а в дальнейшем выпускались отечественные «Москвичи». Завод сотрудничал с «Рено» с 1998 года.

Ранее в этот же день Минпромторг сообщил о переходе российских активов Renault в государственную собственность. 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций концерна «АВТОВАЗ» перейдут государству в лице подведомственного ведомству ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех». По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, передача доли французского автоконцерна государству РФ позволит обеспечить продолжение работы предприятия в условиях санкционных ограничений.

С 28 февраля на заводе «Renault Россия» был введен режим простоя из-за перебоев с поставками комплектующих. 21 марта концерн сообщил о возобновлении производства автомобилей на предприятии в обычном режиме.