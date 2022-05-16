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Рябков указал на «затуманивание» США своей военно-биологической деятельности

Рябков: Вашингтон сознательно «затуманивает» свою военно-биологическую деятельность на Украине
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Фото: Global Look Press/Markiian Lyseiko
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Вашингтон сознательно «затуманивает» свою военно-биологическую деятельность на Украине. Об этом заявил в понедельник, 16 мая, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Обстоятельства, которые возникли в связи с проведением специальной военной операции, позволили заглянуть внутрь того, что творится с подачи США в этой сфере, которую Вашингтон сознательно затушевывает, затуманивает, лишая возможности других участников международного сообщества хотя бы разобраться в том, что, где, как и по каким причинам, с какой целью осуществляется [военно-биологическая деятельность] этой страной», — сказал Рябков на заседании парламентской комиссии, посвященной этой проблеме.

По его словам, в настоящее время РФ формирует пакет документов по запуску официального расследования военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на Украине. Он добавил, что, если американская сторона и ее союзники будут пытаться препятствовать расследованию, это выставит их как недобросовестных игроков.

Ранее, 13 мая, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме биолабораторий США на Украине указал на то, что американская сторона до сих пор не дала ни одного внятного ответа по поводу деятельности США в биологической сфере на Украине. Кроме того, Вашингтон умышленно блокирует попытки укрепить режим Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По словам дипломата, все это — крайне тревожные сигналы, особенно учитывая тот факт, что американское законодательство допускает военно-биологическую деятельность, а национальное законодательство в этой сфере в США имеет приоритет над международным.

В середине марта Министерство обороны России обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Позднее в ведомстве добавили, что помимо этого с 2019 по 2021 год американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.

Москва обеспокоена военно-биологической деятельностью США не только на Украине, но и в других регионах мира. Так, в конце апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Вашингтон под видом «научных исследований» развернул сеть биолабораторий в Грузии, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и Армении.

О том, что США проводили на Украине исследования, запрещенные на территории их собственной страны, говорят факты, подтверждающие наличие биолабораторий по изучению опасных патогенов и возможной разработке биологического оружия, стало известно в ходе спецоперации России по защите Донбасса, начатой 24 февраля.

Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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