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В Москве начались плановые отключения горячей воды

Заммэра Москвы Бирюков сообщил, что в столице начались плановые отключения горячей воды
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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В Москве в понедельник, 16 мая, начались плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации», — пояснил он.

По его словам, все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 1 сентября. В рамках данных мероприятий специалисты осуществят гидравлические испытания на более 17 тыс. км сетей.

Как напомнил заммэра, в настоящее время срок отключения горячей воды в столице не превышает 10 дней, тогда как ранее он составлял 20 и более дней.

«Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия», — добавил Бирюков.

Ранее, 14 мая, в Москве началось отключение отопления, системы теплоснабжения переводятся на летний режим работы. После завершения отопительного сезона, который займет три дня, начнутся работы по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

Как уточнил Бирюков, всего в столице предстоит отключить от отопления 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов.

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