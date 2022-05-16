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Индия продлит долгосрочный контракт с Катаром на поставки СПГ

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Индийская компания Petronet LNG проводит переговоры с Катаром об условиях продления долгосрочного контракта на поставки сжиженного природного газа (СПГ) на период с 2023 по 2028 год.

Как пишет «Нефть и капитал», индийская сторона понимает, что сейчас, когда рынок энергоносителей испытывает турбулентность, не самое лучшее время для сделок подобного рода. Однако решать вопрос необходимо, учитывая нехватку газа на некоторых рынках, особенно на европейском.

Petronet LNG планирует продлить контракт с Qatar Gas до конца 2023 года. Иначе компания рискует пропустить момент, когда аналогичную сделку катар заключит с ФРГ.

В индийской компании рассчитывают, что Доха снизит для них цены на газ, как в случае с Бангладеш, Пакистаном и Китаем. В этих контрактах цены «привязаны к стоимости нефти с уклоном в 10,2% от цены на нефть марки Brent».

Ранее временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал заявил, что Афганистан хочет покупать газ и нефть у России. Глава дипмиссии также сообщил о желании подписать конкретные соглашения между Россией и Афганистаном.

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