Замглавы МИД Рябков: Россия не смирится со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО

Иллюзий, что Россия смирится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, не должно быть ни у кого, решение этих стран станет ошибкой с далеко идущими последствиями. Об этом 16 мая заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«То есть общий уровень военной напряженности возрастет, а предсказуемости в этой сфере станет меньше», — сказал он.

Дипломат выразил сожаление, что здравый смысл приносится в жертву «каким-то фантомным представлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации».

По словам Рябкова, Москва смотрит на ситуацию в совокупности, а она радикально меняется.

«В последнее время комментарии были сделаны с нашей стороны на разных уровнях», — отметил Рябков.

Это стало отражением ложного восприятия происходящего в мире политическими кругами на Западе, подчеркнул замминистра, отмечает «Газета.Ru». Безопасность Швеции и Финляндии не укрепится после вступления в НАТО, сказал он.

15 мая финский лидер Саули Ниинистё назвал сдержанной реакцию России на намерение Финляндии вступить в НАТО. Он провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых уведомил о намерении Хельсинки подать заявку на членство в альянсе.

Путин подчеркнул, что изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.

В тот же день правительство Финляндии заявило, что страна приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

15 мая в правящей партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО принято официально. 14 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объяснила, что присоединение к НАТО якобы поможет гарантировать безопасность страны и ее граждан.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии и Швеции, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

12 мая в МИД России критически отреагировали на заявление властей Финляндии о планах по присоединению к НАТО. В ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.