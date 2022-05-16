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В ЛНР заявили, что обороной Рубежного и завода «Заря» руководили военные из США и Польши

НМ ЛНР нашла доказательства участия инструкторов из США и Польши в обороне завода «Заря»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Обороной города Рубежное и завода «Заря» руководили инструкторы из США и Польши, об этом свидетельствуют доказательства их присутствия. Об этом 16 мая заявила Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР).

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«При обследовании позиций ВСУ в районе завода по производству взрывчатых веществ «Заря» г. Рубежное были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов из США и Польши, которые руководили операцией по обороне города и завода», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Какие конкретно доказательства обнаружены, в Народной милиции не уточнили.

В ЛНР отметили, что показания пленных солдат Территориальной обороны ВСУ, обманом направленных в Донбасс, свидетельствуют о беспринципности и трусости натовских кураторов. «Они уничтожают объекты гражданской инфраструктуры, минируют опасные объекты промышленности и покидают позиции, оставляя неподготовленных солдат на неминуемою гибель», — заявили в ведомстве.

15 мая сообщалось, что семеро американцев, отправившихся наемниками в Донбасс, ликвидированы на территории завода «Краситель» в городе Рубежное. Среди погибших — уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк, о ликвидации которого как «представителя американских спецслужб» сообщали в социальных сетях.

9 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга отметил, что США готовы рассмотреть возможность увеличения числа инструкторов для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, американские военные приступили к обучению украинских военнослужащих обслуживанию американских гаубиц, поставляемых Киеву.

4 мая американский генерал Джозеф Хилберт рассказал, что военные США обучили более 23 тыс. украинских солдат с 2015 года.

14 апреля в распоряжение «Известий» попал перечень проектов международной технической помощи, прошедших государственную регистрацию на Украине. Из него следует, что с 2015 по 2020 год минобороны США вложило в обучающие программы для украинских военных порядка полумиллиарда долларов. Согласно этим данным, в 2015 году начались занятия американских и натовских инструкторов с пехотными батальонами ВСУ: углубленный 55-дневный курс помимо базовой пехотной подготовки включал в себя и другие элементы общевойскового боя, включая использование бронетехники и минометов.

В марте сообщалось, что американские военнослужащие контактируют с ВСУ в Польше по вопросам поставок оружия Киеву. Тогда пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби заявил, что американские военные не проводят обучение украинских военных в Польше «в классическом» смысле этого слова, но взаимодействуют с ними.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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