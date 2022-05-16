Аэропорты попросили не списывать иностранное оборудование по окончании срока службы

Ассоциация «Аэропорт» попросила Минтранс разрешить не списывать иностранное оборудование для досмотра багажа и пассажиров после окончания срока его службы. Об этом 16 мая сообщает газета «Коммерсантъ».

«Аэропорт», которая объединяет Домодедово, Пулково, «Аэропорты Севера», Дальнего Востока и 30 других, обратилась в Минтранс из-за проблемы с эксплуатацией технических средств досмотра пассажиров, ручной клади и багажа, грузов, почты и бортовых запасов.

В письме от 5 мая на имя министра транспорта Виталия Савельева говорится, что срок эксплуатации иностранных средств досмотра установлен производителем в пределах десяти лет, после чего его нельзя законно использовать.

Так, 90% аэропортов РФ на данный момент оснащены оборудованием из США, Великобритании, Германии и Финляндии, и из-за санкций заменить его на новое невозможно.

«Аэропорты будут вынуждены перейти на ручной и визуальный досмотр, что может привести к колоссальным многочасовым пробкам в зоне спецконтроля, а в некоторых случаях к непреднамеренным ошибкам», говорится в сообщении.

Однако в аэропортах уточняют, что острой проблемы пока нет и надеются на поставки интроскопов и металлодетекторов из Китая и Белоруссии.

В ассоциации уверены, что импортозамещение и переоснащение отечественными средствами досмотра займет не менее пяти лет, и единственный выход — вернуть практику «продления ресурсов», которая до 2016 года проводилась по распоряжению Ространснадзора. Проведение этой предложено поручить ФГУП ГосНИИ ГА.

О проблемах, вызванных антироссийским санкциями, рассказали ранее в этот день и в сфере стоматологии. Так, в частном секторе 90% материалов, инструментов, оборудования от зарубежных производителей, кроме того, выросла стоимость расходных материалов, таких как зубные пломбы, брекеты, каппы и другие. Однако эксперты считают, что в России есть собственное производство, а заменить продукцию из Европы и США можно, переориентировавшись на рынок Юго-Восточной Азии, Китая и Южной Кореи.

С марта около 300 иностранных компаний заявили о приостановке своей работы в РФ на фоне новых санкций Запада против Москвы, последовавших в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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