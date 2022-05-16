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Заявка на транзит газа через Украину упала более чем на 25%

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Фото: TASS/ZUMA Wire/Serg Glovny
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Заявка российского «Газпрома» на транзит газа через Украину на понедельник, 16 мая, составила 46,8 млн куб. м, что на 25% ниже показателя воскресенья. Об этом говорится 16 мая в сообщении на сайте «Оператора ГТС Украины».

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Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины, газоизмерительной станции «Суджа», заявка на транзит через станцию «Сохрановка» не принята.

Днем ранее заявка на вход в ГТС Украины была 62,7 млн куб. м.

12 мая Украина отклонила заявку «Газпрома» на прокачку российского газа через «Сохрановку» в Европу. Объем российского газа, транзит которого осуществлял тогда Киев, составлял 50,6 млн кубометров.

10 мая в российской компании рассказали, что получили официальное уведомление от «Оператора Газотранспортной системы Украины», в котором говорилось, что с 11 мая украинская сторона, «ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства», прекращает принимать газ для транзита через «Сохрановку». Все объемы транзита предлагалось перенести на ГИС «Суджа».

В «Газпроме» отметили, что не получили каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора.

Как 3 мая заявил «Известиям» ранее в этот же день ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков, Украина, объявив о прекращении транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка», шантажирует Евросоюз. Кроме того, таким образом Киев экономит газ, отказываясь снабжать территории, которые не находятся у него под контролем, отметил эксперт.

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