Минобороны США: Остин рассказал министру обороны Украины Резникову о разговоре с Шойгу

Глава Минобороны США Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и сообщил ему информацию о разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба Пентагона.

Он рассказал о беседе с Шойгу, в которой «он призвал к немедленному прекращению конфликта» и «подчеркнул важность поддержания каналов связи». «Госсекретарь Остин подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета Украины и усилий по содействию безопасности», — говорится в сообщении.

Руководители министерств пообещали поддерживать контакт.

Ранее, 15 мая, стало известно, что США поставили Киеву 89 из 90 запланированных к передаче гаубиц. По информации американского посольства на Украине, многие уже работают на передовой. Это часть последнего пакета помощи вооруженным силам Украины на сумму $800 млн.

До этого, 13 мая, официальный представитель Пентагона Джон Кирби предупредил о возможном прекращении поставок вооружения на Украину, в случае если сенат США не примет законопроект о выделении новой помощи Киеву.

Министры обороны США и России провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине, 13 мая. Как отметили в Минобороны РФ, Шойгу и Остин, по инициативе американской стороны, обсудили вопросы международной безопасности.

10 мая директор Национальной разведки США Эврил Хейнс выразила мнение, что ситуация на Украине в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей эскалации, а успех переговоров в краткосрочной перспективе является маловероятным.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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