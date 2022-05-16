Прямой эфир
Мир
Ряд стран АТЭС договорились обмениваться данными в обход РФ и Китая
Спорт
Касаткина вернулась в топ-20 рейтинга WTA и стала первой ракеткой РФ
Мир
Рябков назвал вероятное вступление Швеции и Финляндии в НАТО ошибкой
Мир
Росгвардия изъяла у националистов в Харьковской области иностранное вооружение
Экономика
Заявка на транзит газа через Украину упала более чем на 25%
Армия
Населению Запорожской области доставили 55 т гуманитарной помощи
Мир
Рейтинг одобрения Байдена упал до очередного минимума
Мир
В Японии зафиксировали рекордный за последние 40 лет рост оптовых цен
Мир
В ДНР сообщили о 10 сдавшихся украинских военных с «Азовстали»
Общество
МЧС устранили угрозу перехода огня на населенные пункты под Иркутском
Общество
Режим ЧС ввели в районе Алтая из-за лесного пожара вблизи Телецкого озера
Сюжет:

Минобороны США: Остин рассказал министру обороны Украины Резникову о разговоре с Шойгу

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минобороны США Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и сообщил ему информацию о разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба Пентагона.

Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов
Какие еще статьи расходов содержатся в протоколах международной «технической помощи» Киеву

Он рассказал о беседе с Шойгу, в которой «он призвал к немедленному прекращению конфликта» и «подчеркнул важность поддержания каналов связи». «Госсекретарь Остин подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета Украины и усилий по содействию безопасности», — говорится в сообщении.

Руководители министерств пообещали поддерживать контакт.

Ранее, 15 мая, стало известно, что США поставили Киеву 89 из 90 запланированных к передаче гаубиц. По информации американского посольства на Украине, многие уже работают на передовой. Это часть последнего пакета помощи вооруженным силам Украины на сумму $800 млн.

До этого, 13 мая, официальный представитель Пентагона Джон Кирби предупредил о возможном прекращении поставок вооружения на Украину, в случае если сенат США не примет законопроект о выделении новой помощи Киеву.

Министры обороны США и России провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине, 13 мая. Как отметили в Минобороны РФ, Шойгу и Остин, по инициативе американской стороны, обсудили вопросы международной безопасности.

10 мая директор Национальной разведки США Эврил Хейнс выразила мнение, что ситуация на Украине в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей эскалации, а успех переговоров в краткосрочной перспективе является маловероятным.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022