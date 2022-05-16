Прямой эфир
Мир
Ряд стран АТЭС договорились обмениваться данными в обход РФ и Китая
Спорт
Касаткина вернулась в топ-20 рейтинга WTA и стала первой ракеткой РФ
Мир
Рябков назвал вероятное вступление Швеции и Финляндии в НАТО ошибкой
Мир
Росгвардия изъяла у националистов в Харьковской области иностранное вооружение
Экономика
Заявка на транзит газа через Украину упала более чем на 25%
Армия
Населению Запорожской области доставили 55 т гуманитарной помощи
Мир
Рейтинг одобрения Байдена упал до очередного минимума
Мир
В Японии зафиксировали рекордный за последние 40 лет рост оптовых цен
Мир
В ДНР сообщили о 10 сдавшихся украинских военных с «Азовстали»
Общество
МЧС устранили угрозу перехода огня на населенные пункты под Иркутском
Общество
Режим ЧС ввели в районе Алтая из-за лесного пожара вблизи Телецкого озера
Сюжет:

Экономист допустил выигрыш РФ от санкций и нефтяного эмбарго ЕС

Экономист Чечерин: Россия может выиграть от санкций и нефтяного эмбарго ЕС
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несмотря на антироссийские санкции Запада и возможное введение нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза, Россия может выиграть от этой ситуации на фоне роста цен на ресурсы. Об этом 16 мая заявил персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин.

Бумажное эмбарго: готов ли ЕС к замещению нефти из России
Многие страны не смогут этого сделать и через годы

В беседе с агентством «Прайм» он уточнил, что остающейся одним из лидеров по экспорту нефти России выгодно подорожание углеводородов. Как напомнил эксперт, рост цен на нефть начался еще в пандемию коронавируса, а события на Украине спровоцировали рост цен на металлы, сталь и другие ресурсы.

Как полагает брокер, в ближайшие месяцы это вряд ли изменится, поэтому спад объемов экспортных поставок может быть скомпенсирован ростом цен. А введение нефтяного эмбарго не предусматривает одномоментного прекращения импорта, но приведет к повышению котировок на энергоносители.

Также источником для денег России может стать увеличение экспорта на рынки, с которыми страна уже работает, а также поиск новых территорий сбыта.

«В первую очередь, мы говорим об азиатском направлении, также заинтересованность в расширении объемов торгов уже выразили в Африке и Латинской Америке», — сказал брокер.

15 мая стало известно, что Германия откажется от импорта российской нефти до конца этого года, даже если европейские страны не согласуют эту меру для очередного пакета санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

В настоящее время Берлин уже заключает сделки с альтернативными поставщиками энергоносителей, однако список стран, которые восполнят дефицит нефти, пока не озвучивается, отмечает «Газета.Ru».

По данным министерства экономики в Берлине, доля экспорта нефти России в ФРГ уже снизилась до 12% с примерно 35% до войны в Украине.

Ожидается, что нефтяные санкции и энергетическая безопасность Евросоюза будут в центре внимания на этой неделе, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц отправится в Нидерланды для переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в четверг и примет эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани в Берлине в пятницу.

6 мая председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу будет непросто достигнуть единства по предложенному эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, страны — члены ЕС «по-разному готовы к такому шагу». 5 мая стало известно о намерении ЕС смягчить пакет санкций в отношении экспорта российский нефти и отказаться от запрета на перевозку энергоносителей в третьи страны своими танкерами.

4 мая ЕК передала совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России. Его единогласно должны одобрить все 27 государств — членов ЕС. Как заявила фон дер Ляйен, новый пакет рестрикций, который готовится представить ЕК, предлагает поэтапно полностью запретить импорт российской нефти, доставляемой по морю и трубопроводам, а также неочищенной и очищенной нефти.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022