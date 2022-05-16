Экономист допустил выигрыш РФ от санкций и нефтяного эмбарго ЕС

Несмотря на антироссийские санкции Запада и возможное введение нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза, Россия может выиграть от этой ситуации на фоне роста цен на ресурсы. Об этом 16 мая заявил персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин.

В беседе с агентством «Прайм» он уточнил, что остающейся одним из лидеров по экспорту нефти России выгодно подорожание углеводородов. Как напомнил эксперт, рост цен на нефть начался еще в пандемию коронавируса, а события на Украине спровоцировали рост цен на металлы, сталь и другие ресурсы.

Как полагает брокер, в ближайшие месяцы это вряд ли изменится, поэтому спад объемов экспортных поставок может быть скомпенсирован ростом цен. А введение нефтяного эмбарго не предусматривает одномоментного прекращения импорта, но приведет к повышению котировок на энергоносители.

Также источником для денег России может стать увеличение экспорта на рынки, с которыми страна уже работает, а также поиск новых территорий сбыта.

«В первую очередь, мы говорим об азиатском направлении, также заинтересованность в расширении объемов торгов уже выразили в Африке и Латинской Америке», — сказал брокер.

15 мая стало известно, что Германия откажется от импорта российской нефти до конца этого года, даже если европейские страны не согласуют эту меру для очередного пакета санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

В настоящее время Берлин уже заключает сделки с альтернативными поставщиками энергоносителей, однако список стран, которые восполнят дефицит нефти, пока не озвучивается, отмечает «Газета.Ru».

По данным министерства экономики в Берлине, доля экспорта нефти России в ФРГ уже снизилась до 12% с примерно 35% до войны в Украине.

Ожидается, что нефтяные санкции и энергетическая безопасность Евросоюза будут в центре внимания на этой неделе, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц отправится в Нидерланды для переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в четверг и примет эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани в Берлине в пятницу.

6 мая председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу будет непросто достигнуть единства по предложенному эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, страны — члены ЕС «по-разному готовы к такому шагу». 5 мая стало известно о намерении ЕС смягчить пакет санкций в отношении экспорта российский нефти и отказаться от запрета на перевозку энергоносителей в третьи страны своими танкерами.

4 мая ЕК передала совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России. Его единогласно должны одобрить все 27 государств — членов ЕС. Как заявила фон дер Ляйен, новый пакет рестрикций, который готовится представить ЕК, предлагает поэтапно полностью запретить импорт российской нефти, доставляемой по морю и трубопроводам, а также неочищенной и очищенной нефти.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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