США, Япония, Канада, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур договорились о формировании закрытой системы обмена информацией в качестве альтернативы соответствующим структурам форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом в понедельник, 16 мая, сообщает издание Nikkei.

«Поскольку Россия и Китай являются членами форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, возникли опасения по поводу потока персональных данных. Новые правила создают основу для членов с общим чувством доверия. Планы предусматривают включение стран, не входящих в АТЭС, в том числе стран Южной Америки», — говорится в публикации.

Страны, согласившиеся поддержать инициативу, будут обмениваться информацией для развития взаимовыгодных контактов, включая расширение сетей электронной торговли и внедрение совместно разработанных региональных структур контроля за беспилотным движением транспорта. При этом они смогут действовать независимо от других международных объединений.

Предполагается, что с расширением числа участников новая структура передачи данных не будет уступать аналогичной системе Европейского союза.

Ранее, 14 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны ЕС ведут политику, выгодную, главным образом, Вашингтону, утрачивая признаки самостоятельности. Он предупредил, что последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, и отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.

12 мая сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью телеканала «Известия» заявил, что в настоящий момент происходит перестройка однополярного мира. По его словам, противники России являются абсолютным воплощением лицемерия.

20 апреля директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что страны Запада ищут «зазоры» в отношениях России и Китая, чтобы пошатнуть их стратегическое партнерство.

30 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отметил, что Запад ведет против России гибридную войну. По его словам, в настоящее время Россия и Китай вместе «ищут ответы на эти экстраординарные вызовы».

В тот же день Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».