Более 2 тыс. человек эвакуировали в Канаде из-за половодья

Свыше 2 тыс. жителей центральной канадской провинции Манитоба эвакуированы из-за половодья реки Ред-Ривер, вызванного весенним разливом и дождями. Об этом 15 мая сообщил на своем сайте телеканал CTV news.

Эвакуировались жители небольших поселений вдоль реки, которая протекает в южной части региона. В 30 муниципальных округах введен режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Манитобы Хизер Стефансон вместе с другими должностными лицами провинции во время полета на вертолете оценила последствия наводнения на населенные пункты.

«Я думаю, что река начинает отступать в районе Эмерсона, и я думаю, что сегодня мы наблюдаем подъем в Сент-Адольфе», — сказала Стефансон журналистам после облета местности.

В зоне подтопления оказались сотни жилых домов, их точное число уточняется. Многие автомобильные дороги в этой части Манитобы находятся под водой.

Власти провинции заявили о помощи жителям и общинам, пострадавшим от наводнения.

5 мая сообщалось, что река Обь за сутки поднялась на 24 см на территории Нижневартовска. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пиковый уровень воды во время половодья составит 840–920 см.