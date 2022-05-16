Во Владивостоке суд арестовал женщину за осквернение памятника Зорге

В Первореченском районном суде Владивостока определили меру пресечения местной жительнице, подозреваемой в осквернении памятника советскому разведчику Рихарду Зорге, женщина заключена под арест. Об этом сообщили 16 мая в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии предварительного следствия, в ночь на 10 мая 2022 года женщина облила краской памятник герою Советского Союза Рихарду Зорге, расположенный в сквере на проспекте 100-летия Владивостоку.

«По результатам рассмотрения ходатайства по существу, суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Накануне в Следственном комитете заявили о задержании 39-летней жительницы Владивостока, которая, как подозревают следователи и сотрудники ОВД, совершила акт вандализма в отношении памятника Зорге.

Уточнялось, что принять меры для задержания подозреваемых в кратчайшие сроки поручил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. После задержания следователи восстановили хронологию событий того дня, в частности, выяснили маршрут следования женщины до и после того, как она облила монумент краской.

Следователи добавили, что предстоит проведение судебных экспертиз, допрос свидетелей.

Ранее, 11 мая, приморское отделение «Единой России» сообщило, что оттереть краску с постамента памятника Рихарду Зорге с первого раза не получилось. В итоге активисты отделения привели памятник в порядок с помощью ацетона и других растворителей.

Разведчик Рихард Зорге вступил добровольцем в немецкую армию в 1914 году и принял участие в Первой мировой войне.

По заданию советской военной разведки германский коммунист Рихард Зорге прибыл в Японию в 1933 году и создал крайне эффективную сеть сбора информации. Он пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио, сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японского руководства.

Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов он был приговорен к смертной казни через повешение, которая была проведена 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.