Прямой эфир
Мир
Ряд стран АТЭС договорились обмениваться данными в обход РФ и Китая
Спорт
Касаткина вернулась в топ-20 рейтинга WTA и стала первой ракеткой РФ
Экономика
Спрос на специалистов со знанием китайского языка в России вырос в два раза
Экономика
ФРГ захотела отказаться от нефти из РФ даже при отсутствии консенсуса в ЕС
Мир
Российские саперы разминировали территории у Счастьинской ТЭС
Армия
Населению Запорожской области доставили 55 т гуманитарной помощи
Армия
В госпиталях Минобороны РФ участникам спецоперации вручили награды
Мир
Военные медики РФ помогают мирным жителям и раненым пленным ВСУ в ЛНР
Происшествия
Очевидцы сообщили о возгорании на кирпичном заводе под Белгородом
Общество
МЧС устранили угрозу перехода огня на населенные пункты под Иркутском
Общество
Режим ЧС ввели в районе Алтая из-за лесного пожара вблизи Телецкого озера

Сенатор Пушков раскритиковал высказывания евродепутата Вебера о расширении НАТО

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возможность «самоизолирования» Запада 15 мая оценил сенатор Алексей Пушков в ответ на угрозы главы Европейской народной партии Манфреда Вебера об изолировании Турции при непринятии Финляндии и Швеции в НАТО.

Переход во вступление: что может помешать Финляндии и Швеции войти в НАТО
Хельсинки и Стокгольм планируют вместе подать заявки на членство в альянсе в середине недели

«Не слишком ли много звучит на Западе угроз изолировать разные страны, включая крупные, ключевые державы? И не изолируют ли в итоге себя сами «изоляторы» от остального мира?», — говорится в публикации в Telegram.

Отмечается при этом, что уже «изолированы» Россия, Иран, Сирия, Венесуэла и Китай.

Ранее 15 мая Вебер пригрозил изоляцией «любого, кто поставит вопрос о сплоченности в НАТО». Так, в этот раз имелась в виду Турция.

Также в этот день президент Финляндии, а также правительственный комитет по внешней политике и политике безопасности завершили работу над докладом о вступлении Республики в Североатлантический альянс.

13 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира и, в частности, европейского континента. Уточняется, что для обеспечения безопасности будет проведен анализ с целью выработки необходимых мер: есть действующее поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга Североатлантического альянса.

Также 12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО. В ведомстве подчеркнули, что вступление страны в НАТО станет нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора 1947 года и Российско-финского договора 1992 года.

На фоне этого финская газета Iltalehti сообщила, что Россия в качестве ответных мер на вступление Финляндии в Североатлантический альянс может приостановить поставки природного газа в страну 13 мая, однако в Кремле эти заявления назвали «газетной уткой».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022