Сенатор Пушков раскритиковал высказывания евродепутата Вебера о расширении НАТО

Возможность «самоизолирования» Запада 15 мая оценил сенатор Алексей Пушков в ответ на угрозы главы Европейской народной партии Манфреда Вебера об изолировании Турции при непринятии Финляндии и Швеции в НАТО.

«Не слишком ли много звучит на Западе угроз изолировать разные страны, включая крупные, ключевые державы? И не изолируют ли в итоге себя сами «изоляторы» от остального мира?», — говорится в публикации в Telegram.

Отмечается при этом, что уже «изолированы» Россия, Иран, Сирия, Венесуэла и Китай.

Ранее 15 мая Вебер пригрозил изоляцией «любого, кто поставит вопрос о сплоченности в НАТО». Так, в этот раз имелась в виду Турция.

Также в этот день президент Финляндии, а также правительственный комитет по внешней политике и политике безопасности завершили работу над докладом о вступлении Республики в Североатлантический альянс.

13 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира и, в частности, европейского континента. Уточняется, что для обеспечения безопасности будет проведен анализ с целью выработки необходимых мер: есть действующее поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга Североатлантического альянса.

Также 12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО. В ведомстве подчеркнули, что вступление страны в НАТО станет нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора 1947 года и Российско-финского договора 1992 года.

На фоне этого финская газета Iltalehti сообщила, что Россия в качестве ответных мер на вступление Финляндии в Североатлантический альянс может приостановить поставки природного газа в страну 13 мая, однако в Кремле эти заявления назвали «газетной уткой».